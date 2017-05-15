Медведев назвал новые критерии создания особых экономических зон

Теги: правительство медведев Экономика

Дмитрий Медведев подписал документ о новых критериях особых экономических зон. Они будут включать в себя оценку рентабельности и грозить финансовой ответственностью регионам за недостижение ряда показателей.

Развитие особых экономических зон сегодня обсудил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. Глава правительства утвердил критерии для создания таких территорий, передает "ТВ Центр".

Теперь при организации новой экономической зоны необходимо будет предоставить оценку ее рентабельности, ее доходности и сроков окупаемости всего проекта. Нужно иметь проект планировки территорий и перспектив развития территорий. Это должны делать регионы и муниципалитеты. При чем нужно анализировать все вопросы, включая включая экологические риски, возможности, связанные с устранением потенциального ущерба окружающей среде.