Отключение горячей воды в Москве отложили на неопределенный срок

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В Москве отключение горячей воды вновь отложили из-за погодных условий. Новую дату обещают сообщить дополнительно.

В график отключения горячей воды в московских домах ещё раз внесены изменения из-за затянувшихся холодов, передает "ТВ Центр". Ранее МОЭК сообщила, что первые отключения начнутся не с 10, а с 15 мая. Теперь график решили скорректировать ещё раз. В понедельник отключений не будет. Обновлённую информацию, касающиеся конкретных домов, компания обещает разместить на своём сайте в ближайшее время.

