Обманутые дольщики в Истре не могут въехать в свои квартиры

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Более сотни семей никак могут справить новоселье в Истре в микрорайоне "Восточный". Он обещал стать прекрасным местом для проживания, а оказался коварным долгостроем! Люди давно заплатили за квартиры. Но компания-застройщик приостановила работы, так и не выполнив обязательств.

Переехать в свои новые квартиры, купленные по договору долевого строительства, жители Истры должны были еще год назад. Почти четыреста семей остались без денег и жилья, передает "ТВ Центр".

"Мы оплатили квартиру в марте 2015 года. Нам обещали, что в марте 2016 года мы уже въедем, то есть мы должны были второе лето провести уже здесь", - рассказала обманутая дольщица Татьяна Крупина.

Обманутые инвесторы говорят, что их ввели в заблуждение лестные рекомендации, которые давали фирме-застройщику власти разных уровней. Новый микрорайон "Восточный" считался примером элитного жилого квартала. Цены на квартиры при этом были вполне доступные. Проблемы начались два года назад. Стройка все чаще останавливалась, сроки сдачи квартир все больше сдвигались.

"Мы сначала очень спокойно выслушивали и пытались войти в ситуацию. Объясняют это всякими сложностями в покупке материалов, подорожании цен", - сказала Крупина.

Люди регулярно приезжают на стройплощадку в надежде увидеть, что работы возобновили. Но техника стоит, охране приказано обманутых дольщиков не пускать.

Среди пострадавших - много молодых семей, которые взяли ипотечные кредиты и вложили в строительство материнский капитал. Евгений Жуковский признается: его семья еле сводит концы с концами. Все деньги уходят на то, чтобы снимать квартиру и платить ипотеку.

"Сейчас мы в ожидании второго ребенка, и у нас все зарплаты уходят на то, чтобы погасить именно жилищный вопрос - без помощи родителей мы просто были бы лишены средств существования", - заявил дольщик Евгений Жуковский.

Обманутые горожане уверены, что их деньги фирма-застройщик использовала не по назначению. С этим согласна и местная администрация. Чиновники хотят привлечь прокуратуру и правоохранительные органы.

"Мы обязаны направить всю информацию в правоохранительные органы. К сожалению, застройщик - компания ОАО "Каскад" - юридически существует, но де факто сотрудников там нет. За последние месяц-два поменялось там два директора и учредитель", - пояснил замруководителя администрации городского округа Истра Иван Синельников.

Брошенные дома администрация планирует передать новому застройщику. Но для этого нужно, чтобы суд признал фирму "Каскад" банкротом, но когда это случится, неизвестно. Документы только начали собирать.

Юлия Степина, Александр Козликин, "ТВ Центр".

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