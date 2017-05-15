На станции "Сокольники" прошла реконструкция запуска метро

Теги: Общество метро история москва

Реконструкцию запуска первого поезда столичного метрополитена провели на станции метро "Сокольники". У входа на станцию разместили портреты Сталина и Кагановича, а рядом дежурила конная полиция и сотрудники метрополитена в довоенной форме, тут же раздавали "свежий" номер газеты "Правда".

В столице открылась самая первая станция метро - "Сокольники". В этот день, но 82 года назад, передает "ТВ Центр".

Как все было тогда, 15 мая 1935 года, увидели накануне не только пассажиры столичной подземки, но и те, кто просто оказался рядом с "Сокольниками". У входа на станцию разместили портреты Сталина и Кагановича, а рядом дежурила конная полиция и сотрудники метрополитена в довоенной форме, тут же раздавали "свежий" номер газеты "Правда".

Те, кто спустился на платформу, прокатились в ретро-поезде в легендарных вагонах типа "А", которые встретили самых первых пассажиров. Ну, а барышни в стиле 30-х торговали соками и лимонадом.

"Это реконструкция событий 15 мая 1935 года, которое мы сегодня сделали на станции "Сокольники". Мы постарались вот этот час жизни московского метро сегодня реконструировать именно на станции "Сокольники", откуда и получал в принципе старт московский метрополитен", - рассказал начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

Первые поезда московского метро курсировали от "Сокольников" до "Парка Культуры", а также по ответвлению от "Охотного ряда" до "Смоленской", а сама линия была чуть более 11 километров.

Читайте также:

Выставка ретро-вагонов на станции метро "Партизанская". Фотогалерея