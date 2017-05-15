ГИБДД проверит видео с нарушениями ПДД мажора-гонщика Шамсуарова

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Бывший фигурант дела о скандальных гонках на Gelandewagen Руслан Шамсуаров опубликовал в своем Instagram видео с грубыми нарушениями ПДД - автомобиль мчится по разделительной полосе. Роликом заинтересовалась ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции заинтересовались видео с грубыми нарушениями ПДД, которое выложил в Instagram бывший фигурант дела о гонках на Gelandewagen Руслан Шамсуаров, передает ТАСС.

На его страничке в социальной сети появился ролик, где водитель автомобиля выезжает на разделительную полосу. По видео трудно определить, кто находится за рулем автомобиля, а также установить время.

Сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров не первый раз нарушает ПДД. В мае 2016 года в Москве он, Абдувахоб Маджидов, Виктор Усков и Мара Багдасарян на автомобиле Gelandewagen устроили гонки. В феврале 2017 года Мосгорсуд приговорил Шамсуарова к 300 часам обязательных работ за демонстративное нарушение ПДД и оскорбление полицейских.

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