Суд не стал арестовывать напавшего на женщину с детьми водителя BMW

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Хамовнический суд Москвы не удовлетворил ходатайство следствия об аресте водителя BMW, напавшего на женщину с детьми в центре столицы. Следователь настаивал на заключении под стражу, однако прокурор и адвокат обвиняемого не поддержали ходатайство.

Хамовнический суд Москвы не стал арестовывать водителя BMW Руслана Вьюнова, напавшего в центре столицы на женщину с детьми. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на решение суда.

"В удовлетворении ходатайства следствия отказать", - постановила судья.

Следователь требовал арестовать Вьюнова, мотивируя это тем, что ранее он уже скрывался от следствия. Прокурор, в свою очередь, заявил, что доказательств необходимости заключения обвиняемого под стражу представлено не было. Адвокат Вьюнова заявил, что его подзащитный ранее не был судим, а его преступление относится к категории средней тяжести. Защита ходатайствовала об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

"Я хочу сказать, что я хотел вызвать полицию, но мне не дали прохожие, когда заплакал ребенок, я ушел. Я ее пальцем не трогал. Я возражаю в удовлетворении ходатайства следователя", - заявил обвиняемый.

В отношении Вьюнова возбуждено уголовное дело о побоях. По версии следствия, 5 мая водитель BMW на 1-м Вражском переулке не уступил на пешеходном переходе дорогу женщине с двумя детьми. Женщина ударила по автомобилю ладонью и продолжила вести детей в школу. Мужчина остановил машину, догнал ее и не менее двух раз ударил в область предплечья.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Москве собрать все необходимые материалы для ареста Вьюнова.

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