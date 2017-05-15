В Москве госпитализирован актер Алексей Баталов

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В столице из-за повышения давления госпитализирован известный актер Алексей Баталов. Медики пока не дают информации о состоянии народного артиста СССР.

В одну из московских клиник доставлен народный артист СССР Алексей Баталов. Об этом в понедельник сообщает "МИР 24". Отмечается, что у него повысилось давление. Врачи пока не делают конкретных прогнозов.

В прошлом месяце Баталов прошел курс процедур в одной из столичных больниц.

Актер больше всего известен по своей роли в фильме "Москва слезам не верит". Также он снимался в лентах "Летят журавли", "Зоя" и многих других.