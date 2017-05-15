В Москве откроют 64 станции метро к 2020 году

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Начальник московского метро Дмитрий Пегов сообщил, что к 2020 году планируется открыть 64 станции. Кроме того, постепенно на линиях будут вводиться поезда нового поколения "Москва". Также в столичном метро появятся дополнительные новинки в виде "умных эскалаторов".

К 2020 году в столице планируется открыть 64 новые станции метро и почти 150 километров новых линий. Об этом в интервью "Вечерней Москве" рассказал начальник московской подземки Дмитрий Пегов.

"До 2020 года планируется открыть еще 64 станции и 148 километров новых линий. Разумеется, на них появятся и новые поезда "Москва". Первой линией, которая пройдет перевооружение, станет Таганско-Краснопресненская", - сказал Пегов.

Кроме того, в московском метро появятся дополнительные новинки в виде "умных эскалаторов", которые начинают движение от тепловых датчиков при приближении пассажиров, пишет "Русская планета". Такие сооружения уже активно тестируются на станциях "Деловой центр" и "Котельники".