В море вышли понтоны для сборки арок моста через Керченский пролив

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Строители моста через Керченский пролив заканчивают работы над самой сложной частью конструкции - это огромные арочные пролеты в районе фарватера. Собирают их на берегу, а к месту установки доставят на особых плавучих платформах. Понтоны уже спустили на воду.

Установка арочных пролетов – уникальная морская операция, которую в России еще не проводили. Выглядеть она будет примерно так: две тысячетонные конструкции по морю доставят на место специальные понтоны, они же установят их на мощные опоры. К операции, которая будет длиться всего несколько дней, строители и ученые готовились больше двух лет, передает "ТВ Центр".

В специальной аэродинамической трубе ученые просчитывают все возможные риски. Для этого построили точную копию арок и даже смоделировали погодные условия Керченского пролива — максимальную скорость ветра, силу волны, подводное течение и рельеф дна.

"Строго выверена траектория транспортировки. От изначального местоположения она будет проходить по дополнительному каналу, затем поворот движения по подходному каналу, и уже разворот и движение по основному Керчь-Еникальскому каналу до места установки на основные опоры", - объясняет заместитель начальника отделения гидроаэродинамики Крыловского государственного научного центра Сергей Соловьев.

Понтоны для огромных арок скоро выйдут в открытое море. Доки, где собирались эти уникальные плавсистемы, заполоняют водой. Их предстоит проверить на прочность. Понтоны не только доставят тяжелый груз по воде, но и установят пролеты весом в десять тысяч тонн на высоту в 35 метров.

"Данная морская операция никогда в России и в Советском Союзе не выполнялась. Тот объем металлоконструкций, который будет с керченского берега доставлен и поднят на фарватерные опоры, он, конечно, сегодня уникален. Общий вес двух арок составит порядка 10 тысяч тонн", - говорит заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" Леонид Рыженькин.

Свое место самая заметная деталь будущего моста через Керченский пролив займет уже через три месяца.

Борис Максудов Александр Шкарбанов Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.