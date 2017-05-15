Экс-депутат Рады рассказал о пьяной паранойе Порошенко и Авакова

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Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Марков заявил, что президент этой страны Петр Порошенко, а также глава МВД Арсен Аваков на самом деле не так оптимистично смотрят на свое будущее. По его словам, об этом политики говорят, "выпив лишнего" за столом.

Президент Украины Петр Порошенко и глава МВД страны Арсен Аваков готовятся к своему концу. Об этом заявил бывший депутат украинской Верховной Рады Игорь Марков в эфире телеканала "Звезда".

По его словам, заявления политиков, звучащие с экранов, не являются искренними, пишет "Ридус". "Когда они в узком кругу напиваются, они прекрасно понимают, что их ждет", - отметил он.

Марков подчеркнул, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, к примеру, подвыпив, заявляет, что он "смертник, он это прекрасно понимает, что никаких других вариантов у них нет". Кроме того, сам глава государства Петр Порошенко, выпив лишнего, начинает говорить, что Вашингтон уже предал Киев, а "русские нас никогда не простят".

Таким образом, нынешние киевские власти осознают свое будущее, однако в сложившейся ситуации вынуждены отыгрывать свою партию до конца.

По словам экс-парламентария, кризисная ситуация на Украине, как и ее обострившиеся отношения с Россией, являются "дембельским аккордом американской разведки на постсоветском пространстве". Киевские власти делают все, чтобы разрушить отношения с Москвой, однако простые люди до сих пор чувствуют единство. "Народ Украины и народ России — это братские народы, это единый народ, всегда был, есть и будет", - сказал Марков.