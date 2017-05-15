У московского метро будет новый начальник

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Глава Московского метрополитена Дмитрий Пегов покидает свой пост. Новым начальником столичной подземки станет бывший первый заместитель Пегова Виктор Козловский.

Начальник московского метрополитена Дмитрий Пегов покидает свой пост. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

"Новым начальником столичного метрополитена станет Виктор Козловский. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника московской подземки Дмитрия Пегова", - говорится в сообщении.

В пресс-службе метрополитена также сообщили, что Пегов займет пост вице-президента ОАО "Российские железные дороги".

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