Ле Пен возвращается в "Национальный Фронт"

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Марин Ле Пен возвращается на пост лидера партии "Национальный фронт" после проигрыша на выборах во Франции. Ранее она отошла от руководства, чтобы сосредоточиться на президентской кампании.

Марин Ле Пен вернулась к руководству партии "Национальный фронт", об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Стив Бриуа.

"Горжусь тем, что Марин Ле Пен оказала мне доверие. Она возвращается к председательству в "Национальном фронте", - написал он в своем Twitter.

Fier de la confiance que @MLP_officiel m'a accordée. Elle retrouve aujourd'hui la présidence du @FN_officiel ! Cap sur les législatives — Steeve Briois (@SteeveBriois) 15 мая 2017 г.

После первого тура президентских выборов Ле Пен заявила, что временно отходит от дел партии, чтобы сосредоточиться на втором туре и объединить французов вне зависимости от их политических взглядов.

14 мая президентом Франции официально стал Эмманюэль Макрон. Во время второго тура 7 мая за него отдали свои голоса 66,1% французов.

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