Суд отпустил оголившего зад на "Евровидении" пранкера

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Днепровский районный суд Киева отпустил под личное обязательство пранкера Виталия Седюка, оголившего зад на сцене во время выступления певицы Джамалы в финале "Евровидения". Суд обязал Седюка не покидать пределы столицы без уведомления, являться в органы следствия по первому вызову, сдать на хранение документы, позволяющие ему выехать за пределы страны.

Украинского пранкера Виталия Седюка, оголившего пятую точку на сцене "Евровидения" в Киеве, отпустили под личное обязательство. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на решение Днепровского районного суда Киева.

"Суд постановил: избрать Седюку меру пресечения в виде личного обязательства. Постановление обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении суда.

Суд обязал Седюка не покидать пределы города без уведомления, являться в органы следствия по первому вызову и сдать на хранение документы, позволяющие выехать из страны. Мера пресечения действует до 12 июля. В случае невыполнения возложенных обязательств она может быть заменена на более жесткую.

В субботу во время выступления певицы Джамалы в финале конкурса "Евровидение" в Киеве Виталий Седюк выбежал на сцену с флагом Австралии, после чего снял штаны и показал зрителям свою пятую точку. В его отношении завели уголовное дело о хулиганстве. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Седюку грозит до пяти лет тюрьмы.