Президент РЖД госпитализирован в Пекине

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Глава РЖД Олег Белозеров госпитализирован в Китае. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Там добавили, что в больницу в Пекине президент организации попал с подозрением на аппендицит. О том, как долго он пробудет на лечении, неизвестно.

Президент РЖД Олег Белозеров госпитализирован в Пекине с подозрением на аппендицит. Об этом TVC.ru рассказали в пресс-службе компании. О том, как долго глава организации пробудет в больнице, неизвестно.

Олег Белозеров входил в расширенный состав российской делегации, которая сопровождала президента России Владимира Путина в Китае. Туда российский лидер приехал для участия в форуме "Один пояс — один путь".