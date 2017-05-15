Эдуар Филипп назначен новым премьер-министром Франции

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Правоцентрист и мэр города Гавр Эдуар Филипп стал новым главой правительства Франции. Прежний премьер-министр Бернар Казнев ушел в отставку в связи с окончанием президентства Франсуа Олланда.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил правоцентриста и мэра города Гавр Эдуара Филиппа новым премьер-министром страны, об этом сообщает ТАСС.

"Президент республики назначил премьер-министром Эдуара Филиппа и поручил ему формирование правительства", - сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.

Филипп должен за два дня подготовить список 15 новых министров. В среду в резиденции президента пройдет первое заседание Совета министров под председательством Макрона.

Предыдущий глава правительства Бернар Казнев ушел в отставку в связи с окончанием президентства Франсуа Олланда.

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