Эдуар Филипп назначен новым премьер-министром Франции
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Правоцентрист и мэр города Гавр Эдуар Филипп стал новым главой правительства Франции. Прежний премьер-министр Бернар Казнев ушел в отставку в связи с окончанием президентства Франсуа Олланда.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил правоцентриста и мэра города Гавр Эдуара Филиппа новым премьер-министром страны, об этом сообщает ТАСС.
"Президент республики назначил премьер-министром Эдуара Филиппа и поручил ему формирование правительства", - сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.
Филипп должен за два дня подготовить список 15 новых министров. В среду в резиденции президента пройдет первое заседание Совета министров под председательством Макрона.
Предыдущий глава правительства Бернар Казнев ушел в отставку в связи с окончанием президентства Франсуа Олланда.
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