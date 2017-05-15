Путин рассказал о восстановлении товарооборота России и Китая

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Россия и Китай движутся в правильном направлении в оптимизации структуры товарооборота. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам международного форума в Пекине. Главной темой двухдневного саммита, в котором принял участие российский президент, стало обсуждение масштабного проекта "Один пояс - один путь".

Главной площадкой форума "Один пояс - один путь" организаторы выбрали конгресс-центр на берегу живописного озера Яньци. Всего в 60 километрах от Пекина - высокие горы Яньшань. Совершенно другой ландшафт. Точно так же Китай предлагает изменить ландшафты экономический и политический в рамках всего континента, передает "ТВ Центр".

Делать это нужно сообща, снимая торговые барьеры, открывая внутренние рынки. Шелковый путь XXI века, который предлагает организовать Китай - залог всеобщей стабильности.

"В так называемых кулуарах, естественно, мы обсуждали с коллегами, давали оценки тому, что происходит здесь, в Пекине. Практически все, хочу это подчеркнуть, практически все говорили следующее. В условиях, когда в крупнейших ведущих центрах – политических и экономических – мы наблюдаем растущее количество элементов неопределённости скажем, в Соединённых Штатах продолжается, как мы видим, острая внутриполитическая борьба, что создаёт определённую нервозность не только в политике, но и в экономике; в европейском сообществе все с тревогой наблюдают за тем, что будет с "брекзитом", как он будет проходить, какие будут результаты, да и внутри Евросоюза, вы знаете, много ещё проблем в страновом измерении, конечно, безусловно, очень востребованы сигналы, которые бы давали надежду на какую-то стабильность", - заявил Путин.

Китай сегодня открыт как никогда, отметали в разговоре с президентом бизнесмены. В то время, как бывшие локомотивы мировой экономики, наоборот, все больше оторваны от реальности. Вот и теперь, когда весь мир обсуждает масштабную кибер-атаку, которая затронула более 200 тысяч пользователей, вновь звучат обвинения адрес России. Хотя джина из бутылки, как назвал опасный кибер-вирус наш президент, известно кто выпустил.

"По-моему, руководство Microsoft об этом прямо заявило. Сказали о том, что первичным источником этого вируса являются спецслужбы Соединённых Штатов. Россия здесь совершенно ни при чём. Мне странно слышать и в этих условиях что-то другое. Кстати говоря, это самым лучшим образом отражает реалии по этому вопросу и по этой проблеме, которые заключаются в том, что всегда ищут виноватых там, где их нет", - отметил Путин.

Посольство США в Пекине, кстати, накануне, направило ноту протеста в МИД КНР: не время, мол, сейчас приглашать на форум Северную Корею. Недавно Пхеньян провёл очередные ракетные испытания. России они не угрожали, сразу же доложил президенту министр обороны Сергей Шойгу.

"Мы категорически против расширения клуба ядерных держав, в том числе за счёт Корейского полуострова, за счёт Северной Кореи. Наша позиция хорошо известна и нашим партнёрам в мире, и Северной Корее, в частности. Мы против и считаем это контрпродуктивным, вредным и опасным. С другой стороны, мы понимаем, что то, что мы наблюдали в последнее время в мире, а именно грубое нарушение международного права и вторжение на территорию иностранных государств, смена режимов и так далее, подталкивает подобную гонку вооружений. Нужно возвращаться к диалогу с Корейской народно-демократической республикой, прекратить её запугивать и найти способы мирного решения этих проблем", - заявил Путин.

Только диалогом можно разрешить и сирийский кризис. Важно сохранить режим прекращения огня, определить конкретные границы зон деэскалации, но главное - механизм контроля. Этим займутся Россия, Иран и Турция. Последняя обеспокоена контактами наших военных в Сирии с Курдами. Опасения напрасны, заверил Владимир Путин Реджепа Таипа Эрдогана во время общения в кулуарах форума.

"Я ему сказал и вам могу сказать публично, здесь никакого секрета нет: мы, в отличие от других стран, не объявляем о поставках оружия курдским формированиям. Да они и не нуждаются особенно в наших поставках, у них есть другие источники получения этого оружия. Мы не считаем, что нужно как-то активизировать эту работу. Но поскольку курдский фактор является реальным фактором в ситуации в Сирии и курдские боевые формирования принимают участие в боевых операциях против так называемого "Исламского государства" и являются одними из наиболее боеспособных подразделений, то мы считаем себя вправе поддерживать с ними рабочие контакты – хотя бы для того, чтобы избегать возможных столкновений и ситуаций, которые могли бы создавать угрозы для наших военнослужащих", - указал Путин.

За форумом внимательно следили и биржевые аналитики. Сообщение о том, что Россия и Саудовская Аравия продлили на 9 месяцев Венское соглашение о сокращении нефтедобычи, рынки углеводородов встретили ростом цен, а рубль укрепился. Впрочем, и без этого российский президент считает курс национальной валюты удовлетворительным . Во многом это заслуга Центробанка, политику которого Путин назвал правильной. Вообще, о политике как таковой и планах президента в частности говорили много.

Не осталась без внимания и игра президента на рояле во время ожидания китайского коллеги. Путин наиграл мелодии знаменитых "Московских окон негасимый свет" и "Города над вольной Невой". Раз уж зашла речь о музыке, то и о прошедшем в этом году без участия России конкурсе "Евровидение" спросили.

"Мне жалко, что рояль был расстроен очень сильно, вот мне что жалко. Играть было достаточно сложно даже для меня, для человека, который двумя пальцами играет. Не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнёра. Думал, что если господин Песков что-то и снимает, то это, скорее всего, для личного потребления, для архива, но они решили это выложить. Ну, ничего страшного. Думаю, что я вас не подвёл. Что касается "Евровидения", то те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать это в интернете. А то, что наши структуры, вовлечённые в этот процесс, отказались принимать участие, думаю, что поступили правильно, потому что, на мой взгляд, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятия подобного рода", - заявил Путин.

Официальный визит российского президента в Китай завершён. Однако форум, который обещает стать регулярным, лишь начало построения новой экономической модели. Владимир Путин и Си Цзиньпин уже в июле встретятся в Москве. Дорога, согласно старой китайской пословице, сама себя не построит.

Матвей Шестаков, Михаил Фёдоров, Станислав Козловский, "ТВ Центр", Пекин, Китай.