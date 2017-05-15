Собянин: любое решение москвичей по реновации будет выполнено

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В Москве началось голосование по программе реновации пятиэтажек. Оно продлится до 15 июня. Горожанам, чьи дома попали в предварительный список по сносу, предстоит высказать своё мнение. Выбор "за" или "против" можно сделать на сайте "Активный гражданин" или в центрах госуслуг "Мои документы". Для тех, кто еще не определился, открыли "горячую линию", на которой специалисты ответят на все возникающие вопросы.

Ближайший месяц станет очень важным для тысяч московских семей. У жителей пятиэтажек с 15 мая и до 15 июня есть время, чтобы принять решение: хотят ли они остаться в своих старых домах, или переехать в новые, современные, передает "ТВ Центр".

"Началось голосование по включению домов в проект программы реновации. Жители сами решат: получить возможность переселиться в новые дома или оставаться в старых, морально и физически изношенных пятиэтажках. Любое решение москвичей по итогам голосования будет учтено и выполнено", - заявил Собянин.

Первый, и самый простой способ выразить мнение - оставить голос на сайте "Активный гражданин". В интернете, к слову, голосование началось ещё вечером в воскресенье. Система попросит вас зарегистрироваться и ввести данные нескольких документов.

"Система сама по себе является надёжной, мы ввели такую сложную систему идентификации, чтобы убедиться, что гражданин именно тот, и имеет непосредственное отношение к недвижимости. Еще раз говорю, это поимённое, верифицированное голосование, где сам гражданин может посмотреть, как его голос учтён", - рассказал руководитель Департамента информационных технологий Артём Ермолаев.

Верификация - это сложная, трёхступенчатая проверка. Только если предоставленные москвичом данные совпадают полностью, голос засчитают.

Светлана Чеснокова - "за" программу реновации. Говорит, что их старый дом в Богородском 1958 года постройки трещит по швам. И что она пришла проголосовать за будущее своих детей и внуков, которые получат возможность жить в комфортных условиях. "Ничего сложного нет. Главное, чтобы документы были с собой: паспорт, СНИЛС или договор найма", - сказала Светлана Чеснокова.

В центре госуслуг "Мои документы" также нужно предоставить пакет документов. Неважно, в каком районе вы прописаны, проголосовать можно по любому адресу. "Наши центры открыты с 8 утра до 8 вечера 7 дней в неделю. Проголосовать могут собственники квартир и наниматели по договорам социального найма", - сообщила руководитель МФЦ района Преображенское Татьяна Плахтюрина.

В голосовании принимают участие жители 4,5 тысяч домов, попавших в предварительный список. Но в центры госуслуг сегодня приходят и те москвичи, дома которых в документ не включили. Габриэлла Вульф как раз в их числе. Её семья живёт на Большой Черкизовской и очень хочет попасть в программу.

Москвичи, оказавшиеся в той же ситуации, должны провести собрание собственников жилья. И передать протокол голосования в местную управу. Если большинство жителей "за", дом включат в программу. Тем же, чьи пятиэтажки уже в списке, можно проголосовать не только в центрах госуслуг, но и на сайте "Активный гражданин". К слову, интернет-пользователи могли оставить свой голос еще накануне. Помочь им в этом призван специальный штаб, который создала Общественная палата.

"Одна из задач, которую мы ставим перед общественным штабом, это именно помощь собственникам в проведении, информировании их о возможных вариантах волеизъявления", - рассказал председатель комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капремонту Александр Козлов.

Московские власти проделали огромную работу для того, чтобы составить предварительный список домов для голосования. По сути, среди жителей пятиэтажек уже провели многоуровневый опрос - "за" они или "против" реновации. Тогда же стало понятно, что многие из тех, кто против, просто боятся, что их переселят далеко от нынешнего дома. Но людям гарантировали - и это правило закрепят в законе - что они переедут не дальше своего района. Успокоили и тех, кто хотел бы получить не новую квартиру, а деньги за старую, согласно рыночным расценкам.

В итоге, программу реновации войдут только те дома, где "за" проголосуют минимум две трети жителей. Как показали предварительные опросы, большинство москвичей хотят изменить свои жилищные условия к лучшему. Что вполне объяснимо. Вместо старых квартир с прогнившими трубами и отсыревшими стенами они получат современное жилье, по сути, большей площади, где уже будет базовая отделка.

Евгения Карих, Дмитрий Поляков, Сергей Давидяк, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".