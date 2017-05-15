ГИБДД проверяет новое видео с ездой сына замглавы "Лукойла" по "встречке"

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ГИБДД проверяет новое видео с ездой сына вице-президента "Лукойла" по встречке Сотрудники ГИБДД начали проверку по факту появления видеозаписи сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова. На ней автомобиль Mercedes Gelandewagen выезжает на разделительную полосу на улице Новый Арбат в Москве.

Сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров опубликовал в Сети видеозапись. На ней видно, как черный Mercedes Gelandewagen выезжает на разделительную полосу на улице Новый Арбат в Москве. Однако на записи непонятно, кто именно находится за рулем автомобиля.

В связи с появлением видео в интернете, сотрудники ГИБДД начали проверку по факту публикации видеозаписи, передает Агентство "Москва".