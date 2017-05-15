Путин призвал помочь людям, пострадавшим от природных пожаров

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В понедельник Владимир Путин прибыл в Иркутск, где провел совещание по вопросам ликвидации последствий пожаров и паводков в Сибирском и Уральском федеральных округах. По словам президента, ремонтировать, строить или приобретать жилье для погорельцев нужно без промедлений.

Владимир Путин отметил, что в наибольшей степени от природных пожаров пострадали Иркутская область и Бурятия, где сгорели десятки жилых домов. Глава государства призвал руководителей этих регионов максимально оперативно реагировать на обращения людей за помощью, в частности, без лишней бюрократии провести восстановление всех документов, прежде всего, паспортов, которые были утрачены в ходе стихийного бедствия. А также держать под постоянным контролем вопрос денежных выплат пострадавшим, передает "ТВ Центр".

Главная же задача, считает Владимир Путин, как можно быстрее предоставить людям новое жилье. Не менее оперативно должны действовать и руководители регионов, пострадавших от паводков, подчеркнул президент.

"В целом механизм действий в подобных чрезвычайных ситуациях у нас отработан, соответствующая нормативная база есть, она принята. Прошу вас в самые короткие сроки оказать гражданам, у которых пострадало жилье и имущество, всю предусмотренную законом помощь, а также провести детальную оценку причиненного ущерба инфраструктуре, жилым и социальным объектам, наметить план конкретных действий по их восстановлению. Хочу еще раз подчеркнуть, что в регионах, пострадавших от паводков и пожаров, важно максимально провести весь объем восстановительных работ. Рассчитываю, что федеральные ведомства, регионы, муниципалитеты в решении этой задачи будут действовать предельно четко и скоординировано, с полным пониманием своей ответственности", - заявил Путин.