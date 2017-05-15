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Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв американку Кристину Макхэйл. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2. Во втором круге российская теннисистка сыграет с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла американку Кристину Макхэйл в первом круге турнира в Риме. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Шараповой. Участие россиянки в данном турнире стало возможным благодаря организаторам соревнования, которые дали ей специальное приглашение – wild card. Во втором круге Шарапова сыграет с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.

Турнир в Риме является третьим по счету для российской теннисистки после возвращения в спорт. Ранее Шарапова была дисквалифицирована на 15 месяцев за употребление мельдония.

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