Сталина лишили звания почетного гражданина Ческе-Будеёвице в Чехии

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Члены правительства чешского города Ческе-Будеёвице приняли решение отобрать у бывшего советского лидера Иосифа Сталина звание почетного гражданина. Также они лишили этого звания экс-президента коммунистической Чехословакии Клемента Готвальда.

Бывший советский лидер Иосиф Сталин лишен звания почетного гражданина города Ческе-Будеёвице в Чехии. Кроме того, такое же решение городское правительство приняло в отношении экс-президента коммунистической Чехословакии Клемента Готвальда, пишет Česká televize.

За лишение Сталина звания почетного гражданина проголосовали 23 члена совета. Аналогичный шаг в отношении Готвальда поддержали 39 человек, принимавших участие в заседании.

По словам мэра города Иржи Свободы, обсуждение возможного лишения Сталина и Готвальда звания почетного гражданина началось весной 2017 года. Сам градоначальник отметил, что выступает против инициативы. По его словам, и Сталин, и Готвальд получили это звание тогда, "когда для этого были причины".

Звание "Почетного гражданина города" выдается в Чехии тем, кто каким-то образом принял участие в развитии села или города. Иосиф Сталин получил его в 1945 году после освобождения советской армией Чехословакии. Также он получил почетное звание еще ряда чешских городов.