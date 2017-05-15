Создатели формата MP3 объявили о его "смерти"

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Германские разработчики формата MP3 объявили о его "смерти". В апреле текущего года истекли последние патенты на данный аудиокодек, а также были прекращены сборы лицензионных отчислений.

Сотрудники Института интегральных систем общества Фраунгофера объявили о "смерти" формата MP3. Об этом сообщается на официальном сайте организации. В апреле текущего года истекли последние патенты на данный формат, а также были прекращены сборы лицензионных отчислений.

Главной причиной отказа от MP3 стало то, что в настоящее время большей популярностью пользуются аудиокодеки, которые лучше справляются со сжатием аудиофайлов. Большинство телеканалов и радиостанций уже перешли на использование других форматов, обеспечивающих меньшую потерю качества звука.