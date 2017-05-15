В Китае видеорегистратор заснял "огненный дождь"
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В китайском городе Шэньян во время грозы жители увидели "огненный дождь". Это произошло после того, как молния ударила в дерево с гирляндами. В итоге по цепочке лампочки взорвались и на дорогу выпала тонна искр.
Свидетелями необычного инцидента стали жители китайского города Шэньян. Во время грозы они увидели "огненный дождь".
Причина такого явления ни с чем сверхъестественным не связана. Просто молния во время грозы ударила в дерево, стоявшее рядом с проезжей частью. В результате на нем, а также на соседних деревьях взорвались лампочки на уличных гирляндах. На дорогу выпал настоящий огнепад. Все это попало на запись видеорегистратора одного из автомобилистов.