В Китае видеорегистратор заснял "огненный дождь"

Теги: китай интернет Происшествие гроза

В китайском городе Шэньян во время грозы жители увидели "огненный дождь". Это произошло после того, как молния ударила в дерево с гирляндами. В итоге по цепочке лампочки взорвались и на дорогу выпала тонна искр.