Какими скандалами запомнится "Евровидение" в Киеве

Теги: В мире евровидение украина

На Украине завершился конкурс "Евровидение". В понедельник все делегации стран-участниц покинули Киев. Победителем этого года стал португалец Сальвадор Собрал. Европейские организаторы высоко оценили уровень подготовки мероприятия украинской стороной, несмотря на целую вереницу скандалов.

На этом долгожданном для Киева празднике, призванном, по задумке организаторов, продемонстрировать миру, что Украина это все-таки Европа, было прекрасно всё. И разукрашенная почему-то в пять цветов радуги Арка Дружбы Народов - корявый реверанс ЛГБТ-сообществу. И белое полотно аж за 5 миллионов гривен, стыдливо прикрывающее недострой рядом с конкурсной площадкой. Рассыпающийся в руках свежий асфальт - в местах, где предполагались прогулки туристов. Разруха и горы мусора - там, где они не предполагались. Наконец, сами туристы, которых, к слову, было рекордно мало. Гостиницы серьезно не досчитались прибыли. Билеты даже на финал раздавали даром, передает "ТВ Центр".

Впрочем, может, это и к лучшему. Меньше внимания - меньше позора. Очень повезло, к примеру, первой леди. Ее сине-желтый наряд, манера держаться и ломаный английский были бы достойны не одной разгромной статьи. Но все ограничилось интернетом. Там задаются вопросом: а не пьяна ли Марина Порошенко на церемонии открытия?

Произвести впечатление вообще старались всем миром. И конкурс абсолютно точно надолго запомнится как минимум певице из Исландии, которую организаторы заставили дважды нарушить закон родной страны - написать маркером на государственном флаге "вперед Исландия" и выпустить его в небо. Теперь исполнительнице грозит полгода тюрьмы. Отличился и простой народ. Местная полиция задержала активистов-сутенеров, любезно предлагавших секс-услуги гостям "Евровидения". Был в программе и публичный стриптиз.

Пятую точку 200-миллионной аудитории во время выступления украинской певицы Джамалы показал известный пранкер Виталий Седюк. Известный как раз такими выходками. В свое время он, например, пытался поцеловать Уилла Смита и отобрать Грэмми у Адель. Однако за океаном отделывался в худшем случае общественными исправительными работами. На европейской же Украине для него потребовали 5 лет тюрьмы. И не кто-нибудь, а министр МВД лично.

"Этот позор страны сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим "хобби", я бы ему не советовал", - сказал Арсен Аваков.

Однако нет худа без добра. На задний план в итоге отодвинулось то, с чего все начиналось. А ведь впервые в истории конкурса в нем не участвовала Россия. Служба безопасности Украины категорически отказала во въезде Юлии Самойловой из-за ее выступлений в Крыму. При этом к болгарину Кристиану Костову, также побывавшему с концертом на полуострове, у СБУ претензий не оказалось. Якобы потому, что он несовершеннолетний. Впрочем, Костов великодушие украинских спецслужб не оценил. Пообещал, что в случае победы разобьет главный приз о брусчатку в Москве. И это, пожалуй, точнее всего характеризует некогда песенный конкурс "Евровидение". Даже его участники говорят сегодня не о музыке. О политике.

Очень мало общего с музыкой имеет и результат украинских участников. А он стал худшим в истории страны. 24-е место из 26 возможных. Дело в том, что раньше, вне зависимости от выступления, Украина получала самые высокие баллы, по крайней мере, от Грузии, Польши и Белоруссии. В этом году не получила. И это, считают эксперты, именно политический жест. Очередной звоночек для Киева. О том, что теряет последних друзей.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".