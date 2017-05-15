Макрон призвал реформировать Евросоюз

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Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового главу правительства. Им стал малоизвестный политик Эдуар Филипп. И сразу после этого президент отправился в Германию, куда прибыл в понедельник вечером. На встрече с канцлером Ангелой Меркель Макрон уже призвал реформировать и Францию и Евросоюз.

Первым делом в Берлин. Об этом визите Эммануэля Макрона стало известно едва ли не сразу после оглашения итогов выборов. Новый президент Франции еще до избрания хвалил экономическую политику Германии. Говорил, что восхищается смелым решением Меркель открыть двери для мигрантов. Канцлер Германии открыто поддерживала кандидатуру Макрона в ходе кампании, передает "ТВ Центр".

Они два часа говорят за закрытыми дверями. Отношения с Турцией, проблемы Украины. И возможное взаимодействие с Россией - еще накануне перечисляла темы их беседы пресса. У него впереди 5 лет президентства, она планирует остаться к власти еще на 4. Лучше сразу обозначить план действий.

"Сегодня я нахожусь здесь и счастлив, что могу представлять Францию. Но перед нами стоят колоссальные задачи. Я напомнил канцлеру Германии, что нам необходимо осуществить реформы, в которых, в частности, нуждается Франция. Кроме того, нам необходимо сделать Европу менее бюрократической и более безопасной. Мы обменялись идеями по этому поводу", - заявил Макрон.

С главным внешним союзником Макрон, похоже, определился. С соратниками внутри страны сложнее. Имя нового премьера от президента ожидали услышать еще утром. Вариантов - с десяток. Самый вероятный - мэр города Гавр Эдуар Филипп. Вот он, на такси, уже отправляется в сторону Елисейского дворца. Машину сопровождают телекамеры. Кажется, все решено. Но автомобиль неожиданно сворачивает с пути. "Новый президент играет на наших нервах", - возмущаются журналисты. Только через несколько часов протокол все-таки объявит: 46-летний "республиканец" сменит на посту социалиста Бернара Казнева.

"Я человек "правых". И хотя я знаю, что вы - человек "левых", уверен, что несмотря на все наши разногласия, мы едины в одном: мы должны сделать все, чтобы оправдать надежды избирателей, ожидания страны", - заявил Филипп.

Своим назначением Филипп, поговаривают в прессе, обязан Алану Жюппе. Экс- премьер, а ныне мэр Бордо, настоящий политический тяжеловес. И в обмен на продвижение соратника наверняка обеспечит президенту поддержку правоцентристов. А вот с представляющим "левых" Мануэлем Вальсом альянса не вышло. Бывший начальник нового главы Франции в правительстве в ходе предвыборной кампании учинил целый скандал, публично поддержав Макрона, а не кандидата от социалистов Бенуа Амона. И явно рассчитывал на благодарность. Но в итоге остался ни с чем. Макрон в последний момент отказался включить его в список кандидатов на выборы в парламент. Мол, по критериям не прошел.

В нарушение правил, кажется, будут формировать и состав правительства. Место в кабинете министров может, например, получить Аксель Тиссандье - молодая помощница Макрона, известная в основном тем, что "разогревала" публику перед его выступлениями на митингах. А советником в вопросах образования станет супруга и главная еще со школьной скамьи наставница Бриджит Тронье. Что для Франции - нонсенс. Впрочем, сколько продержится само правительство, сейчас отдельный вопрос.

Он прошел первый, одержал победу во втором. Но впереди у нового главы Пятой Республики еще третий тур президентской гонки. Так французская пресса называет теперь выборы в парламент. Ведь если созданное новым президентом всего год назад политическое движение "Вперед!" голосование провалит, Макрону придется искать союзников в стане политических конкурентов. И сколько будет "стоить" такая поддержка, никто не знает. Ключи от Елисейского дворца, торжественно переданные накануне Эммануэлю Макрону, по факту могут оказаться совсем в других руках.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Франция, Париж.