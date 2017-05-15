На востоке Москвы загорелся мусор с покрышками

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На востоке Москвы пожарные ликвидировали возгорание на площади 40 квадратных метров. Горели мусор и резиновые покрышки. Пострадавших в результате происшествия нет.

Пожар произошел на востоке Москвы, где горели мусор и резиновые покрышки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Главного управления МЧС России.

Возгорание произошло в Окружном проезде в зоне отчуждения на открытой площадке. Прибывшие на место происшествия пожарные смогли в течение 10 минут локализовать, а затем ликвидировать пожар. Его площадь составила 40 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

Очевидцами происшествия стали жители района Измайлово, заметившие густой столб черного дыма.