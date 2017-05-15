МИД предупредил россиян о рисках посещения Грузии

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В МИД России заявили, что грузинские власти продолжают провокации, которые подрывают отношения с нашей страной. Таким образом, в российском министерстве прокомментировали внесение Юрия Лужкова в список "нежелательных лиц" в Грузии из-за его предыдущих посещений Абхазии и Южной Осетии.

В министерстве иностранных дел России заявили, что власти Грузии продолжают систематические политические провокации, которые подрывают процесс оздоровления отношений с нашей страной. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Таким образом, в российском министерстве прокомментировали внесение грузинскими властями экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в список "нежелательных лиц" из-за его предыдущих посещений Абхазии и Южной Осетии.

"Рационально объяснить такое поведение трудно – ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии. Как бы то ни было, МИД России вынужден вновь привлечь внимание российских граждан к необходимости тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что по понятным причинам к Лужкову не стали реально применять санкции "Закона об оккупированных территориях" и объявили "вердикт" уже после того, как он покинул страну. При этом в последние годы были случаи, когда россияне подвергались штрафам и даже тюремному заключению в подобных ситуациях.