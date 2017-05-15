На юге Москвы водитель сбил ребенка и отвез его домой

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Водитель автомобиля Renault сбил ребенка на юге Москвы. Это произошло на улице Чертановская. После этого участник ДТП сам отвез пострадавшего домой. Сейчас мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

Ребенок оказался сбит легковым автомобилем Renault на юге Москвы. Водитель, совершивший наезд на несовершеннолетнего, в результате, отвез его домой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

Инцидент произошел в районе дома №42 на улице Чертановская. По его словам, после ДТП для поимки водителя был объявлен план "Перехват". Сейчас мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.