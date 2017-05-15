Электричка насмерть сбила двух мужчин на станции "Тушино"

Теги: электричка жертвы Происшествие москва

На северо-западе столицы электропоезд сбил двух мужчин, которые переходили пути в неположенном месте. Оба человека получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Электропоезд насмерть задавил двух человек на станции "Тушино" на северо-западе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России.

"Около 21:00 электричка совершила наезд на двух мужчин, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте в районе станции "Тушино" в Москве", - говорится в сообщении.

Оба человека получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают все обстоятельства произошедшего.