США назвали КНДР угрозой для России

Теги: Политика китай сша кндр япония россия

КНДР представляет угрозу для США, Южной Кореи и Японии, заявили в американском Белом доме. Также в Вашингтоне уверены, что от Пхеньяна исходят опасность и для России с Китаем. В связи с этим представитель Белого дома Шон Спайсер призвал Москву и Пекин сделать все возможное "с точки зрения санкций" против Северной Кореи.

Северная Корея представляет угрозу для всех стран региона, в том числе для России и Китая, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон призывает всех игроков в регионе, особенно Пекин и Москву, сделать все возможное "с точки зрения санкций" против Пхеньяна, чтобы вернуть стабильность на Корейский полуостров. Спайсер добавил, что КНДР угрожает также союзникам США – Японии и Южной Корее.

В прошедшие выходные Пхеньян провел запуск баллистической ракеты средней дальности "Хвансон-12". Известно, что она пролетела 787 километров. Запуск был произведен из района города Кусон, который расположен в северо-западной провинции Пхёнан-Пукто. Согласно заявлениям Пхеньяна, ракета способна нести "крупную тяжелую ядерную боеголовку".

Между тем, изначально сообщалось, что ракета упала в 100 километрах от российского города Владивосток. Однако в Минобороны России опровергли эту информацию. По данным военного ведомства, Система предупреждения о ракетном нападении сопровождала цель 23 минуты полета. Северокорейская ракета упала в Японском море, в 500 километрах от территории России.