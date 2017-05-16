ООН: все больше мирных жителей гибнет на востоке Украины

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В ООН заявили о тенденции к росту числа жертв среди гражданского населения на востоке Украины. По данным организации, только с начала марта погибли 170 человек. Общее число убитых за время боевых действий превысило две тысячи.

На востоке Украины все больше мирных жителей становятся жертвами конфликта. С начала марта свыше 170 человек погибли или получили ранения, а общее число убитых за время боевых действий превысило две тысячи. Такие данные обнародованы в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, передает "ТВ Центр".

Как отмечается в документе, конфликт на Украине усложняет повседневную жизнь тысяч людей по обе стороны линии соприкосновения. Тенденция к росту числа жертв среди гражданского населения продолжается. Согласно докладу, большинство из них страдают от артобстрелов, мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Значительный урон наносится жилым домам и инфраструктуре. В отчете также отмечается, что ситуация на востоке Украины находится на грани широкомасштабного гуманитарного кризиса. Среди его причин названы железнодорожная блокада Донбасса и решение украинских властей ужесточить ограничения на транспортные перевозки через линию соприкосновения. Расплачиваются за действия Киева и его сторонников мирные жители, говорится в докладе ООН.