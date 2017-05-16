Жертвами взрыва у лагеря сирийских беженцев стали 10 человек

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Близ крупного лагеря беженцев в сирийско-иорданской границе прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, погибли не менее 10 человек.

Не менее десяти человек погибли в результате мощного взрыва, который прогремел рядом с крупным лагерем сирийских беженцев Эр-Рукбан на границе с Иорданией. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В непосредственной близости от пропускного пункта на воздух взлетел заминированный автомобиль. Также отмечается, что несколько человек получили ранения. Пока других подробностей трагедии не сообщается.

В лагере беженцев находятся мирные жители, покинувшие свои дома в провинции Дераа. По некоторым данным, это более 75 тысяч человек.