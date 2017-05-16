СМИ случайно рассекретили номер личного телефона главы Пентагона

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Washington Post случайно опубликовала фотографию телохранителя Дональда Трампа, на которой внимательные читатели разглядели записку с номером личного телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Американская газета Washington Post случайно опубликовала личный номер мобильного телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На одной из страниц издания появилась фотография телохранителя президента Дональда Трампа с пачкой документов в руках. К одному из них была прикреплена записка. Именно на ней можно было разглядеть телефонный номер и имя главы Пентагона. О раскрытии секретной информации сообщил читатель.

Сотрудник газеты проверил и подтвердил, что телефон действительно принадлежал Мэттису. После этого фотография в срочном порядке была удалена.