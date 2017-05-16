В МЧС рассказали о сложной ситуации с паводками в 11 регионах

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Почти 60 населенных пунктов подтоплены в России. Наиболее сложная паводковая ситуация сложилась в 11 регионах.

Весенние паводки отмечены сразу в 11 регионах России, передает "ТВ Центр". Подтоплены 59 населенных пунктов. Сложной остается ситуация в Тюменской области. После разлива реки Ишим затоплены десятки домов и несколько тысяч дачных участков. Почти 600 человек эвакуированы. Для пострадавших открыты 13 пунктов временного размещения. Более тысячи специалистов МЧС ликвидируют последствия половодья. Задействовано 300 единиц техники.



А в Приморском крае из-за сильных дождей резко поднялся уровень реки Кроуновка. Два села оказались полностью отрезаны от внешнего мира. В них действует режим ЧС. Спасатели на лодках доставляют жителям все необходимое. Ожидается, что в течение дня уровень воды пойдет на спад.

Мощный ливень с градом накануне вечером обрушился на Ставрополь. Улицы превратились в реки, затопленными оказались дворы и даже подъезды некоторых домов. В одном из микрорайонов более 2 тысяч жителей остались без света. Восстановить его подачу энергетики обещают в ближайшие сутки.



В зоне мощного циклона оказалась и Астрахань. Жители выкладывают ролики, на которых видно, что ливневая канализация не справляется с потоками воды. А вот в Карелии настоящая зима. Северные районы республики накрыло снегом. Горожане буквально откапывают свои машины из сугробов. По данным синоптиков, в регионе такого количества снега в мае не было последние 40 лет. Но уже в среду в Карелии потеплеет.