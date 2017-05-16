Белый дом: Трамп не передавал Лаврову секретных данных об ИГ

Теги: В мире лавров трамп терроризм иг

В Белом доме поставили под сомнение правдивость статьи газеты Washington Post о передаче президентом США Трампом главе МИД России Лаврову секретных данных об ИГ, которые ставят под угрозу важнейший источник информации о террористах.

Белый дом назвал лживой статью газеты Washington Post о передаче президентом США Дональдом Трампом России сверхсекретной информации об "Исламском государстве" (организация запрещена в России – прим. ред.), передает "Интерфакс".

"Никогда не обсуждались источники разведки или методы ее работы, президент не обсуждал военные операции, кроме уже общеизвестных", - заявил советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер, который присутствовал на встрече Трампа и Лаврова.

Такого же мнения придерживается и Госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Во время этого обмена мнениями (встречи Лаврова и Трампа – прим. ред.) обсуждалась природа специфических угроз, но не обсуждались источники, методы и военные операции", - рассказал он.

Ранее WP написала, что Трамп рассказал Лаврову и российскому послу в США Сергею Кисляку секретную информацию об "Исламском государстве". По словам газеты, эти данные ставят под сомнение источник информации о террористической группировке.

10 мая в Вашингтоне состоялась первая встреча Лаврова и Трампа. Они беседовали около 40 минут за закрытыми дверями.

Читайте также:

В Кремле со сдержанным оптимизмом оценили встречу Лаврова и Трампа

Лавров раскрыл подробности переговоров с Трампом

Трамп назвал "очень хорошей" встречу с Лавровым