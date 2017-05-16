В кафе на севере Москвы произошла стрельба

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Мужчина открыл огонь в кафе на севере Москвы. В результате инцидента пострадал один человек. На месте ЧП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства преступления. Идет розыск стрелка.

Неизвестный выстрелил в мужчину в кафе. Пострадавший доставлен в больницу, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Москве.

Инцидент произошел в одном из кафе на улице Зои и Александра Космодемьянских около 21:50. На месте ЧП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства преступления. Идет розыск стрелка.

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