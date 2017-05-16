Постпред США при ООН призвала Россию осознать ужасы сирийского режима

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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила режим Башара Асада в Сирии в преступлениях против человечности. При этом, часть ответственности за них дипломат возложила на Москву и Тегеран. Хейли также заявила, что России пора присоединиться к странам, осознавшим ужасы сирийского режима.

Россия должна присоединиться к странам, осознавшим ужасы сирийского режима. Об этом говорится в письменном заявлении постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.

"Весь остальной мир осознал, какие ужасы творит сирийский режим. Настало время для России присоединиться к нам", - передает текст документа ТАСС.

Дипломат обвинила правительство Башара Асада в преступлениях против человечности, возложив часть ответственности за них на Россию и Иран.

Ранее Госдепартамент США заявил, что в сирийской тюрьме Сейдная ежедневно убивают около 50 заключенных, а их тела, чтобы скрыть следы преступления, сжигают в крематории, специально построенном для этих целей.

"Попытка скрыть массовые убийства в асадовском крематории напоминает о самых вопиющих преступлениях против человечности ХХ века. Хотя Асад несет основную ответственность за собственную жестокость, на его союзниках в России и Иране также лежит тяжелое бремя. Россия и Иран позволяют Асаду похищать, пытать и убивать людей без суда и следствия, наносить авиаудары, сбрасывать бочковые бомбы и совершать химические атаки", - говорится в заявлении Хейли.

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