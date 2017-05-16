В лесопарковой зоне в районе шоссе Энтузиастов нашли скелет человека

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В лесопарковой зоне на востоке Москвы нашли человеческие останки. По данным правоохранительных органов, смерть человека наступила, предположительно, 1-3 года назад. По данному факту проводится проверка. Останки направлены в бюро судмедэкспертизы.

В лесопарковой зоне на востоке столицы нашли скелетирванные останки человека. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию сообщили об обнаружении останков в районе дома 31д, строение 2а по шоссе Энтузиастов.

"Сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу в лесопарковой зоне обнаружены скелетированные человеческие останки. Давность наступления смерти 1-3 года назад. Останки направлены в бюро судмедэкспертизы", - сообщил источник.

В пресс-службе МВД столицы подтвердили обнаружение останков по указанному адресу. По данному факту проводится проверка.

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