В лесопарковой зоне в районе шоссе Энтузиастов нашли скелет человека
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В лесопарковой зоне на востоке Москвы нашли человеческие останки. По данным правоохранительных органов, смерть человека наступила, предположительно, 1-3 года назад. По данному факту проводится проверка. Останки направлены в бюро судмедэкспертизы.
В лесопарковой зоне на востоке столицы нашли скелетирванные останки человека. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В полицию сообщили об обнаружении останков в районе дома 31д, строение 2а по шоссе Энтузиастов.
"Сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу в лесопарковой зоне обнаружены скелетированные человеческие останки. Давность наступления смерти 1-3 года назад. Останки направлены в бюро судмедэкспертизы", - сообщил источник.
В пресс-службе МВД столицы подтвердили обнаружение останков по указанному адресу. По данному факту проводится проверка.
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