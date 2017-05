Клинтон вернулась в большую политику

Бывший кандидат в президенты США от демократов и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон создала движение "Вместе вперед" для поддержки молодых американских политиков. Об этом Клинтон написала в своем Twitter.

"Мы запускаем "Вместе вперед", чтобы люди воодушевились и участвовали в политических процессах, координировали свои действия и даже выдвигали свои кандидатуры на выборах", - поделилась она.

We're launching Onward Together to encourage people to get involved, organize, and even run for office. https://t.co/8exooosvZ5