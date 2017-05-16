Клинтон вернулась в большую политику

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Хиллари Клинтон вновь возвращается в большую политику. Она заявила о создании новой организации в поддержку молодых политиков и идей, которые она выдвигала на президентских выборах США.

Бывший кандидат в президенты США от демократов и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон создала движение "Вместе вперед" для поддержки молодых американских политиков. Об этом Клинтон написала в своем Twitter.

"Мы запускаем "Вместе вперед", чтобы люди воодушевились и участвовали в политических процессах, координировали свои действия и даже выдвигали свои кандидатуры на выборах", - поделилась она.

We're launching Onward Together to encourage people to get involved, organize, and even run for office. https://t.co/8exooosvZ5 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 15 мая 2017 г.

Задача нового движения заключается в поддержке молодых политиков, а также в продвижении идей, с которыми Клинтон выступала на президентских выборах в США.

По информации телеканала Fox News, создание нового движения знаменует возврат Клинтон в большую политику.

Ранее газета Politico сообщала, что новое движение будет заниматься финансированием организаций, которые выступают против президента США Дональда Трампа.

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