Еще два человека погибли в ходе беспорядков в Венесуэле

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Еще два человека были убиты в понедельник в ходе протестов в Венесуэле. Всего жертвами беспорядков стали 40 человек.

В Венесуэле в ходе столкновений с полицией погибли еще два демонстранта. Таким образом, число жертв с начала беспорядков в стране увеличилось до 44, сообщает "ТВ Центр".

В понедельник оппозиция провела очередную общенациональную акцию протеста против президента Николаса Мадуро и его правительства. Во многих городах митингующие перекрыли центральные магистрали. Для разгона демонстрантов полиции пришлось применять слезоточивый газ. Несколько человек пострадали, десятки были задержаны.

Массовые акции в Венесуэле не прекращаются уже больше месяца. Причиной недовольства граждан стало решение Верховного суда ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Позже оно было отменено, но теперь манифестанты выступают против созыва учредительного собрания, объявленного президентом Мадуро, и требуют провести досрочные выборы главы государства.