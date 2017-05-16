Россиян предостерегли от "спонтанных экскурсий" в Тунисе и Таиланде

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Ростуризм предупредил российских туристов о риске поездок в Таиланд и Тунис из-за террористической угрозы. Ведомство рекомендовало избегать "спонтанных экскурсий" и развлекательных поездок по стране, которые предлагают местные туроператоры.

Ростуризм предупредил туристов об угрозе терактов в Тунисе и Таиланде. Россиянам посоветовали избегать "спонтанных экскурсий" и развлекательных поездок, которые предлагают местные сотрудники туроператоров.

В Таиланде, говорится на сайте ведомства, наблюдается высокий уровень террористической угрозы против россиян со стороны "радикальных исламистских группировок, действующих на территории страны".

Предупреждение об угрозе в Тунисе действует из-за того, что страна граничит с государствами, "где активно действует "Исламское государство" (в России организация признана террористической организацией и запрещена - прим. ред.)". Особую осторожность Ростуризм посоветовал проявлять в курортных городах страны: Сусе, Хаммамете, Монастире и на острове Джерба.

В террористических атаках на российских туристов может быть задействован завербованный персонал туриндустрии из числа местных жителей, отмечают в Ростуризме. По информации ведомства, атаки могут быть осуществлены под видом аварийных ситуаций с брендированными туристическими автомобилями, поджогов, биологического и химического заражения мест размещения и объектов показа с имитацией "естественных причин этих событий".

Ранее МИД России напомнил гражданам о рисках посещения Грузии. В министерстве предупредили, что из-за разорванных Тбилиси дипотношений Москва располагает "весьма ограниченными возможностями по защите сограждан от произвола".

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