Жители Алеппо мечтают восстановить коллекцию ретроавтомобилей

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В Женеве стартует шестой раунд переговоров по политическому урегулированию в Сирии. Они, как и прежде, будут вестись через посредника. Прежней остается и повестка - формирование правительства, подготовка конституции страны, проведение выборов и борьба с терроризмом. Тем временем, жители освобожденных от боевиков территорий Сирии постепенно возвращаются к мирной жизни. В Алеппо коллекционеры ретроавтомобилей мечтают их отремонтировать и представить публике.

На фоне цитадели Алеппо ретроавтомобиль тоже выглядит, как достопримечательность, передает "ТВ Центр". Не такой древний, конечно, но, для своей эпохи – уникальный. Самый настоящий, породистый и вальяжный "американец" — Oldsmobile. Мечта поколения 60-х. Под капотом 8 цилиндров, салон из натуральной кожи. И внутри, и снаружи – все оригинальное, еще заводское. Кажется, что для Хайрабита Нарсесяна это не просто езда по улицам Алеппо, а своего рода дефиле. Под сверкающим хромом. Зрелище в городе, в котором целые здания, не то что машины – редкость, - невероятное.

"Когда в городе шли бои, я очень боялся, что в нее попадет снаряд. Потому что снаряды падали буквально везде. Я ее постоянно перепрятывал в различных надежных местах. Если бы она пропала, то это была бы ужасная потеря. Ведь это все равно, что мой ребенок", - говорит он.

Но антикварных машин, в таком идеальном состоянии, - единицы. Лучшие образцы мирового автопрома своего времени. Одни с горем пополам ездят. Другие стоят вдоль обочин. В коллекции Мухаммада Аниса было 20 уникальных авто. Но сегодня эта классика больше напоминают безнадежно больных пациентов, чем респектабельную авто-буржуазию.

Экспонаты для своей коллекции мастер собирал в буквальном смысле на улицах. Прежние владельцы отдавали их даром. Или чисто за символическую сумму. Все равно ведь – металлолом. Но через несколько месяцев упорной работы машина, которую сегодня в Сирии назвали бы автохламом, выглядела так, будто только что сошла с конвейера.

Правда, сверкающих полировкой, сегодня почти не встретить. Во время боевых действий коллекционные авто серьезно пострадали от пуль и осколков. Иностранная пресса винит в этом Россию. Мухаммад и его друзья утверждают – вранье.

В Алеппо уже полгода не рвутся снаряды. Мухаммад теперь, думает, где найти средства, чтоб отремонтировать своих железных ровесников. Он мечтает создать в Алеппо музей ретроавтомобилей. Первые экспонаты уже есть. Осталось только найти инвестора, который поможет приобрести помещение или площадку. А самое главное — выкупить и отреставрировать те уникальные машины, которые, сегодня, еще ржавеют на улицах.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.