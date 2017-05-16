Дерипаска подал иск против информагентства Associated Press

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Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против американского информагентства Associated Press. Предприниматель обвинил СМИ в клевете и потребовал опровергнуть распространенную информацию о его якобы "преступной деятельности", связанной с сотрудничеством с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против американского информационного агентства Associated Press. Об этом сообщили в самом агентстве.

Дерипаска обвинил издание в клевете. Он потребовал опровержения опубликованного 22 марта материала, в котором говорится о его якобы преступной деятельности, связанной с сотрудничеством с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Согласно публикации AP, Манафорт тайно работал на российского бизнесмена, продвигая интересы России в политической, экономической и других областях.

Юрист агентства Карен Кайзер заявила, что AP будет отстаивать свой материал и активно защищаться в суде. В агентстве подчеркнули, что материал основывался на интервью с людьми, знакомыми с финансовыми поступлениями Манафорта, а также на данных о международных денежных переводах на миллионы долларов.

В апреле глава корпорации "Роснефть" Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров заявили о намерении подать иск против издания Financial Times. В одной из статей в газете говорилось о якобы имевшем место конфликте между Сечиным и Кадыровым, на фоне которого в расследовании петербургского теракта появился "чеченский след".