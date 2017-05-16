Собака откопала заживо похороненного младенца в Китае. Видео

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В Китае собака благодаря хорошему обонянию спасла новорожденного ребенка, которого родители по ошибке похоронили живьем. Младенец находится в больнице и идет на поправку.

В китайском городе Цзянцзинь собака откопала похороненного заживо одномесячного ребенка, передает издание The Sun.

По словам владельца собаки, его питомец неожиданно начал рыть землю. Подойдя поближе, местный житель увидел плачущего малыша, завернутого в белую ткань.

Ребенка доставили в больницу с медленным сердцебиением и низкой температурой тело, однако он идет на поправку.

Инцидентом заинтересовалась полиция. Ей предстоит выяснить, как ребенок оказался в земле. По некоторым данным, родители младенца похоронили его по ошибке, решив, что он умер.

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