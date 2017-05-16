Штормовое предупреждение объявлено в Москве

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В Москве из-за ухудшения погоды объявлено штормовое предупреждение. В городе ожидается сильный ветер. Весь день будут идти дожди.

В Москве объявлено штормовое предупреждение. В городе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Весь день будут идти дожди, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха днем составит около 10 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +3. Будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки.

В среду характер погоды особо не изменится.