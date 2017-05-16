Эксперт рассказал о выгодах России в интеграционном проекте с Китаем
Теги: китай События. 25-й час россия экономика
Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов рассказал, на каких условиях Россия готова участвовать в китайском проекте "Один пояс - один путь". Он также предположил, чего можно ждать от участия в интеграционном проекте КНР, если российские условия будут приняты.
Роль транзитера китайских товаров в проекте "Один пояс - один путь" для России невыгодна. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" рассказал руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. По его словам, российская сторона предложила Пекину свой вариант сотрудничества в рамках проекта. Эксперт также рассказал, чего ждать от такого сотрудничества, если условия будут приняты.
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