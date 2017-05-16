Эксперт рассказал о выгодах России в интеграционном проекте с Китаем

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Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов рассказал, на каких условиях Россия готова участвовать в китайском проекте "Один пояс - один путь". Он также предположил, чего можно ждать от участия в интеграционном проекте КНР, если российские условия будут приняты.