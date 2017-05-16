09:44, 16 мая 2017

Эксперт рассказал о выгодах России в интеграционном проекте с Китаем

Теги:  китай  События. 25-й час  россия  экономика

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов рассказал, на каких условиях Россия готова участвовать в китайском проекте "Один пояс - один путь". Он также предположил, чего можно ждать от участия в интеграционном проекте КНР, если российские условия будут приняты.

Роль транзитера китайских товаров в проекте "Один пояс - один путь" для России невыгодна. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" рассказал руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. По его словам, российская сторона предложила Пекину свой вариант сотрудничества в рамках проекта. Эксперт также рассказал, чего ждать от такого сотрудничества, если условия будут приняты.

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