Поставки импортных лекарств могут оказаться под угрозой

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В России могут возникнуть перебои с импортными медикаментами. Такой прогноз дали в Ассоциации европейского бизнеса. Это связано с требованиями, которые вскоре предъявят к поставщикам в ходе внедрения новой системы маркировки лекарств.

Представители Ассоциации европейского бизнеса ожидают в России возможные перебои с медикаментами. Как пишет газета "Известия", подобный дефицит может возникнуть из-за ряда новых требований, которые предъявляются к импортерам при внедрении обновленной системы маркировки препаратов.

К 2019 году поставщики должны начать маркировку препаратов по новой технологии. Все субъекты рынка должны будут подключиться к информационной системе, оператором которой является Федеральная налоговая служба. На каждом этапе перехода медикаментов - от отгрузки с завода и далее - в ней должна фиксироваться информация о цене.

В настоящий момент компании предоставляют бухгалтерскую отчетность, которая фиксирует выручку, прибыль и другие показатели, но не себестоимость препаратов и наценку на них. Пилотный проект уже функционирует в шести регионах, отмечает газета.

В АЕБ оценили, что новая система маркировки потребует от производителей инвестиций в "несколько миллионов долларов для одного завода". Ассоциация опасается, что новые требования приведут к перебоям поставок импортных препаратов. "По сути, для них это является запретительным барьером для торговли в России", ­— отметил представитель АЕБ Иван Глушков.

В ФНС, Росздравнадзоре и Минпромторге комментариев не предоставили.

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