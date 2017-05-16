В Госдуме создадут совет по вопросам "морального климата" в обществе

Теги: Культура госдума патриотизм

В Госдуме появится Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям. Его целью будет воспитание патриотизма, профилактика экстремизма в сфере культуры. Также совет займется вопросами "морального климата в обществе".

В Госдуме создадут новую структуру, которая будет заниматься вопросами культуры, религии и межнациональных отношений. Новый совет будет функционировать при спикере Вячеславе Володине, передает газета "Известия".

По словам источника, близкого к аппарату Госдумы, совет займется вопросами "морального климата в обществе", "воспитания патриотизма" и профилактикой экстремизма в сфере культуры.

Состав совета пока не утвержден, но ожидается, что на этой неделе пройдет совещание в Госдуме по этому вопросу.

Новая структура станет третьей по счету, которую курирует Володин. Сейчас при спикере ГД уже работают два совета: по законодательному обеспечению развития цифровой экономики и по развитию городских территорий и общественных пространств.

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