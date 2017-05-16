В Москве монтажник выжил после падения с 11-го этажа

Теги: больница падение Происшествие москва

В Пресненском районе Москвы рабочий упал с высоты 11-го этажа. Ему удалось выжить, в настоящее время он доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

Рабочий выжил после падения с высоты 11-го этажа. В настоящее время он доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Пресненском районе столицы. У 33-летнего мужчины диагностировали очаговую травму головного мозга и переломы ребер.

"Установлено, что пострадавший работает монтажником. При проведении работ в Красногвардейском проезде он упал с высоты 11 этажа. Мужчина находится в реанимационном отделении", - сообщил источник.

По данному факту проводят проверку сотрудники правоохранительных органов.