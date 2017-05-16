Хакеры украли у Walt Disney новый фильм за неделю до премьеры

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Хакерам удалось украсть у киностудии Walt Disney еще не вышедший фильм. По данными СМИ, речь идет о картине "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки". Студия подтвердила факт кражи фильма, не уточнив его название, и заявила, что ничего платить не будет.

Огромный выкуп в обмен на премьеру - хакеры похитили еще не вышедший на экраны фильм кинокомпании Walt Disney и угрожают разместить его в интернете, передает "ТВ Центр". Американские СМИ заявляют, что речь идет о новой части "Пиратов Карибского моря". По словам главы "Диснея", платить вымогателям компания не станет, к расследованию уже привлекли ФБР.

Тем временем израильские программисты обнаружили новую версию нашумевшего вируса WannaCry, который ранее заблокировал компьютерные системы 150 стран мира. Эту атаку уже назвали самой масштабной в истории. Обновленная же версия поражает с еще большей скоростью - одно устройство в секунду. Зараженный компьютеры блокируются, а на дисплеях появляется сообщение с требованием выкупа. Объектами нападения стали не только частные пользователи, но и госучреждения, больницы, банки и мобильные операторы.

По мнению некоторых экспертов, к глобальной кибератаке могут быть причастны хакеры, связанные с Северной Кореей.

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